Глава Совета судей России отреагировал на новости о своих богатствах

Глава Совета судей РФ Момотов попросил проверить сведения о своих миллиардах
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Председатель Совета судей России Виктор Момотов попросил проверить новости о нарушении им антикоррупционного законодательства, которые ранее появились в СМИ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе органа.

По их данным, Момотов уже обратился в комиссию по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий. Он готов предоставить все необходимые документы и пояснения, когда официально узнает об иске.

Ранее в СМИ появились сведения, что прокуратура просит обратить в доход государства активы главы Совета судей РФ на девять миллиардов рублей. По предварительным данным, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство и занимался совместным бизнесом с ОПГ «Покровский».

В частности, вместе с краснодарским авторитетным бизнесменом Андреем Марченко он создал сеть отелей Marton. 40 комфортабельных комплексов располагались на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

