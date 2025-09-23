Раскрыты богатства главы Совета судей России

«Ъ»: У главы Совета судей РФ Момотова нашли участки и 80 нежилых зданий

Прокуратура просит обратить в доход государства земельные участки и 80 нежилых зданий, принадлежащие председателю Совета судей России Виктору Момотову и краснодарскому авторитетному бизнесмену Андрею Марченко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, их активы использовалось для создания сети отелей Marton из 40 комфортабельных комплексов. Они располагались на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Предварительно, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство и занимался совместным бизнесом с ОПГ «Покровский».

Всего у главы Совета судей РФ нашлось активов на девять миллиардов рублей. Иск об их изъятии подан в Останкинский суд Москвы.