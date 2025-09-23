Глава Совета судей России оказался миллиардером

Генпрокуратура хочет изъять у главы Совета судей РФ Момотова активы на ₽9 млрд

Генпрокуратура требует конфисковать у председателя Совета судей России Виктора Момотова активы общей стоимостью девять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В доход государства ведомство просит изъять земельные участки и 80 нежилых зданий. В их числе сеть отелей Marton из 40 комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Оказавшийся миллиардером представитель судебного сообщества нарушил антикоррупционное законодательство и занимался совместным бизнесом с ОПГ «Покровский».

Иск об изъятии имущества Момотова подан в Останкинский суд Москвы, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве выяснили, что он занимался гостиничным бизнесом с краснодарским авторитетным бизнесменом Андреем Марченко, владеющим сетью отелей Marton.

Вместе с лидерами ОПГ Андреем Коровайко и Олегом Чебановым глава судейского сообщества с помощью коррупционного использования власти провел силовые захваты и вынесение неправосудных судебных актов для завладения активами.