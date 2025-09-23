Украина все чаще использует в боях роботов. Как они выглядят и к чему это может привести?

Independent: ВСУ пытаются компенсировать нехватку пехоты наземными роботами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще пытаются компенсировать нехватку пехоты наземными роботизированными комплексами для решения различных задач на фронте. Об этом пишет The Independent со ссылкой на украинских солдат и офицеров.

Украинская армия особенно заинтересована в использовании этих «роботов на колесах», напоминающих миниатюрные танки, в условиях нехватки солдат в конфликте The Independent

Для чего ВСУ используют наземные дроны?

Как рассказал изданию оператор подразделения роботизированных комплексов 20-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Любарт» с позывным Аким, ВСУ регулярно используют наземных роботов для транспортировки грузов и защиты личного состава в районе подконтрольной Киеву Константиновки в Донбассе.

Каждый раз, когда дрон или робот что-то делает, это освобождает одного из наших бойцов от работы. Кроме того, машина не устает. Она может нести столько груза, сколько необходимо Аким (позывной) оператор подразделения дронов 20-й бригады Национальной гвардии Украины

Командир отряда робототехнических систем штурмового батальона «Волки да Винчи» Александр Ябченко рассказал изданию Business Insider как минимум о восьми способах использования наземных дронов частями ВСУ:

установка мин;

перевозка грузов, включая боеприпасы;

эвакуация раненых с передовой;

транспортировка тел солдат;

разминирование;

обстрел позиций Вооруженных сил России на расстоянии;

подрыв взрывчатки возле позиций ВС России;

сбор разведданных на местности.

По словам украинского офицера, использование роботов в качестве дистанционно управляемой бомбы является наиболее перспективным. Он также указал на большую грузоподъемность наземных дронов в сравнении с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Тестирование роботизированного комплекса солдатом Вооруженных сил Украины, 19 сентября 2025 года Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Каких роботов используют украинские военные?

Как пишет The Independent, бойцы ВСУ используют роботов преимущественно украинского производства стоимостью от 1 тысячи до 64 тысяч долларов за штуку. При этом издание отмечает, что ряд наземных дронов не имеет камер и нуждается в сопровождении БПЛА и отдельного оператора.

Как правило, украинские военные используют колесные или гусеничные платформы, окрашенные в стандартные цвета маскировки. По словам Акима, во время одной из операций отряд ВСУ загрузил робота боеприпасами, топливом, водой и продовольствием массой до 200 килограммов и отправил его на несколько километров к передовой.

В зависимости от размеров и задач бойцы ВСУ также оснащают наземных роботов стрелковым оружием, включая винтовки. Ярким примером является робот Gnome Kamikaze, способный перевезти противотанковую мину ТМ-62 с зарядом взрывчатки массой 7,5 килограмма и магнитным взрывателем.

ВСУ примут на вооружение тысячи наземных роботов

Сообщения об использовании ВСУ наземных роботизированных комплексов для дистанционного минирования начали появляться еще в марте 2023 года. В марте 2025 года украинская армия также испытала дрон для штурмовых действий «Гном-2», оснащенный пулеметом и двумя гранатометами.

В июле 2025 года подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ провели первый «беспилотный штурм» в зоне специальной военной операции. Как отметил Telegram-канал «Архангел спецназа», дроны использовались для подавления пехоты в укрытиях, после чего к блиндажам подъезжали загруженные тяжелыми зарядами наземные платформы и осуществляли подрыв.

18 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о намерении принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов в 2025 году. Украинский генерал признал, что роботизированное оружие рассматривается как один из способов компенсировать нехватку личного состава.

Однако бригадный генерал ВСУ и бывший начальник штаба сил территориальной обороны Сергей Собко указал на растущую зависимость в рядах ВСУ от беспилотных комплексов. По его словам, командиры, привыкшие к постоянному наблюдению с воздуха, теряют способность действовать эффективно в неблагоприятных для использования дронов погодных условиях.

Чрезмерная зависимость от дронов и других высокотехнологичных систем приводит к своеобразной атрофии навыков у военных Сергей Собко бригадный генерал ВСУ

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

В ВСУ признали неспособность компенсировать нехватку пехоты

Командир отряда дронов бригады «Любарт» с позывным Майами признал невозможность наземных роботов в полной мере заменить людей. Он также отметил растущие расходы на приобретение новой техники по мере уничтожения дронов силами ВС России. При этом украинский офицер признал риски использования роботов при эвакуации из-за их низкой скорости в сравнении с автомобилями и мотоциклами.

Александр Ябченко рассказал о ряде существенных недостатков роботизированных комплексов. Командир ВСУ указал на меньшую эффективность наземной разведки в сравнении с разведывательными БПЛА, а также на высокий риск потери связи с наземными дронами. По его словам, без коммуникации роботы становятся «просто дорогой кучей металлолома».

В свою очередь, командир роты наземных дронов 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ «Холодный Яр» Александр с позывным Электрик отметил невозможность удерживать линию обороны исключительно дронами. Офицер признал усталость личного состава украинских частей и отметил ключевую роль пехоты даже в современных реалиях войны.