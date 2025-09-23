Губернатор сообщил о «подлом ударе» по российскому приграничью

Губернатор Богомаз: ВСУ нанесли подлый удар по Брянской области

Украинские войска нанесли удар по Брянской области. Об этом заявил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Речь идет об атаке FPV-дронов, целью которой стал поселок Суземка. Ранения получил один мирный житель, также были повреждены пять автомобилей и нежилое здание.

Губернатор назвал налет беспилотников подлым ударом по приграничью.

С вечера 22 сентября ВСУ атакуют Москву. По состоянию на середину дня 23 сентября, над столичным регионом было сбито почти полсотни беспилотников. В Совете по правам человека при президенте России атаку назвали следствием болезненного интереса Владимира Зеленского к Москве.