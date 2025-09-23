Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:41, 23 сентября 2025Россия

Губернатор сообщил о «подлом ударе» по российскому приграничью

Губернатор Богомаз: ВСУ нанесли подлый удар по Брянской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские войска нанесли удар по Брянской области. Об этом заявил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Речь идет об атаке FPV-дронов, целью которой стал поселок Суземка. Ранения получил один мирный житель, также были повреждены пять автомобилей и нежилое здание.

Губернатор назвал налет беспилотников подлым ударом по приграничью.

С вечера 22 сентября ВСУ атакуют Москву. По состоянию на середину дня 23 сентября, над столичным регионом было сбито почти полсотни беспилотников. В Совете по правам человека при президенте России атаку назвали следствием болезненного интереса Владимира Зеленского к Москве.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все перекрыто из-за тебя». В Нью-Йорке задержали Макрона. Ему пришлось срочно звонить Трампу

    Выступавший в США российский комик оценил возможность эмиграции

    Раскрыто число сбитых на подлете к Москве беспилотников

    В Кремле высказались о будущих контактах Путина и Трампа

    Раскрыта новая тактика ВСУ при атаке на Москву

    ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

    Губернатор сообщил о «подлом ударе» по российскому приграничью

    В Турции ответили на вопрос о связи закупок F-35 со слухами о выкупе С-400

    На Украине опровергли заявления о втором президентском сроке Зеленского

    Глава Минобороны Белоусов обратился к войскам в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости