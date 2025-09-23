Налет беспилотников на Москву назвали фетишем Зеленского

Ахмедова прокомментировала налет БПЛА на Москву фразой «фетиш Зеленского»

Причина налета беспилотников на Москву — личное отношение к городу президента Украины Владимира Зеленского, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и главред «Регнума» Марина Ахмедова. Об этом она написала в Telegram.

С вечера 22 сентября российскую столицу атакуют украинские дроны, к моменту написания материала общее число сбитых беспилотников почти достигло 50.

Дроны и дальше будут атаковать город, считает Ахмедова. «Москва — это фетиш Зеленского. (...) Здесь в Москве — корень всех его комплексов», — заявила она. Поэтому украинские дроны будут продолжать пытаться нанести удары по Москве, даже если это не будет иметь военного смысла, заключила она.

Ранее было опубликовано видео с упавшим в подмосковном Реутове беспилотнике. В момент удара произошла яркая вспышка, сопровождающаяся хлопком. После этого сработали автомобильные сигнализации.