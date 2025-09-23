Силовые структуры
07:23, 23 сентября 2025
Силовые структуры

Имущество Агаларовых попросили арестовать в России

Потерпевшие из «Крокуса» попросили арестовать активы владельцев концертного зала
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Защита потерпевших из концертного зала «Крокус Сити Холл» попросила Следственный комитет России арестовать активы бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Игоря Трунова.

Меры просят срочно принять для обеспечения прав на возмещение вреда потерпевшим по делу о выполнении услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Адвокат отметил, что АО «Крокус» занималось обслуживанием системы пожаротушения и контролем эвакуационными выходами, Crocus Group предоставляла культурно-зрелищные мероприятия в здании «Крокус Сити Холл», а «Крокус профи» охраняло здание. Ходатайство принято к рассмотрению.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент выступления рок-группы «Пикник». 149 человек не удалось спасти. 2,3 тысячи человек проходят по делу потерпевшими.

