Израиль предупредили об ущербе отношениям с США по одной причине

WSJ: Израиль испортит отношения с США в случае аннексии Западного берега

Израиль испортит отношения с Соединенными Штатами Америки в случае аннексии Западного берега. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, в связи с углублением международной изоляции Израиля израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху следует взвесить, стоит ли разрушение палестинских надежд на создание государства ущерба отношениям с арабским миром и, возможно, с США.

«Арабские государства предупредили, что аннексия [Израилем Западного берега] может подорвать соглашения или, по крайней мере, помешать их расширению, что, в свою очередь, пошатнет надежды [президента США Дональда] Трампа на утверждение своего наследия как миротворца», — говорится в материале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна признает палестинское государство с 22 сентября. 21 сентября Палестину официально признала Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

