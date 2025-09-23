Мир
08:30, 23 сентября 2025

Израиль предупредили об ущербе отношениям с США по одной причине

WSJ: Израиль испортит отношения с США в случае аннексии Западного берега
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ali Sawafta / Reuters

Израиль испортит отношения с Соединенными Штатами Америки в случае аннексии Западного берега. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, в связи с углублением международной изоляции Израиля израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху следует взвесить, стоит ли разрушение палестинских надежд на создание государства ущерба отношениям с арабским миром и, возможно, с США.

«Арабские государства предупредили, что аннексия [Израилем Западного берега] может подорвать соглашения или, по крайней мере, помешать их расширению, что, в свою очередь, пошатнет надежды [президента США Дональда] Трампа на утверждение своего наследия как миротворца», — говорится в материале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна признает палестинское государство с 22 сентября. 21 сентября Палестину официально признала Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

