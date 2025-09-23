Франция признала Палестину

Макрон объявил, что Франция признает Государство Палестина с 22 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна начала признавать палестинское государство. Его слова приводит РИА Новости.

На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Макрон объявил, что Франция признает Государство Палестина с понедельника, 22 сентября.

«В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», — сказал он.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других стран после этого анонсировали планы признать палестинскую государственность.