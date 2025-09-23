Из жизни
00:32, 23 сентября 2025Из жизни

Корабль-призрак нашли на берегу другой страны после загадочного исчезновения владельца

В Австралии на берег вынесло корабль-призрак исчезнувшего в океане владельца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Queensland Police

В Австралии на мелководье вынесло пустую парусную лодку, которая за 10 дней до этого отчалила из Вануату с владельцем на борту. Об этом пишет abc.net.au.

Корабль-призрак нашли на берегу недалеко от города Куктаун 13 сентября. Полиция установила, что он принадлежит 62-летнему Хартвеллу Шампаню. 3 сентября он вышел в море из другой страны с намерением в одиночку добраться до Австралии.

Его родственники рассказали, что он поддерживал с ними связь, пока это было возможно в открытом океане. 10 сентября он сделал на борту судна последнюю письменную запись и исчез при загадочных обстоятельствах.

Полиция пока не может понять, что произошло с мужчиной. Наиболее вероятная версия — шторм. Сообщается, что мужчину не будут искать в воде: слишком большая территория поисков.

Полиция намерена провести расследование с помощью электронных устройств, найденных на борту парусной лодки. Кроме того, она ищет моряков, которые могли столкнуться с Шампанем в океане.

Ранее сообщалось, что в США у берегов Калифорнии нашли пустую яхту, которая вышла из Вашингтона с рыбаком на борту. Свет на ней был включен, спасательная шлюпка оставалась на месте, а капитан бесследно исчез.

.
    Корабль-призрак нашли на берегу другой страны после загадочного исчезновения владельца

    Все новости