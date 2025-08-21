Из жизни
00:30, 21 августа 2025Из жизни

Корабль-призрак нашли после исчезновения владельца

В США пустой корабль уплыл в другой штат после исчезновения владельца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marijana Batinic / Shutterstock / Fotodom  

В США у берегов Калифорнии нашли пустую яхту, которая вышла из Вашингтона с рыбаком на борту. Об этом пишет People.

70-летний Джэол Кавахар отправился в море в начале августа. 8-го числа он последний раз вышел на связь, а затем перестал отвечать. Насторожившись, береговая охрана стала отслеживать рыбацкую яхту. Та двигалась на юг в течение нескольких дней, как будто ею все еще кто-то управлял. При этом Кавахар все так же молчал.

12 августа поисковый самолет пролетел над яхтой и заметил, что свет на ней был включен, и спасательная шлюпка оставалась на месте. Пилот пытался найти следы бедствия, но не заметил ничего подозрительного. Когда корабль-призрак уплыл в воды другого штата — Калифорнии, береговая охрана отправила к нему спасательное судно. Его экипаж и обнаружил, что на борту никого нет. Владелец яхты бесследно исчез.

Поиски Кавахара было решено приостановить. «Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким пропавшего без вести», — заявил представитель береговой охраны.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Андхра-Прадеш рыбак не справился с пойманной рыбой и пропал без вести. Марлин выдернул его из лодки и утащил в открытое море.

    Все новости