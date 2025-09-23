Бывший СССР
Лукашенко ознакомил премьер-министра с «косяками»

Лукашенко представил «косяки» премьер-министру Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «косяки правительства» премьер-министру республики Александру Турчину. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Перед разговором с вами запросил информацию о косяках правительства. ВВП 101,6 процента, но проседают главные отрасли. И меня что удивляет — я вам поручил заняться непосредственно промышленностью», — рассказал Лукашенко на встрече с премьером.

По его словам, в Белоруссии наблюдается хоть и незначительное, но отставание по сельскому хозяйскому хозяйству и промышленности.

«Организовывайте, напрягайте, продавайте», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что урожай в этом году будет хорошим и нового дефицита картофеля власти не допустят — возникшую в начале 2025-го проблему проанализировали, выявив требующие корректировки факторы, включая увеличение посевных площадей.

