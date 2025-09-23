Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

Генпрокуратура подала иск против председателя Совета судей России Момотова

Генпрокуратура России подала в Останкинский суд Москвы антикоррупционный иск к Виктору Момотову, председателю Совета судей России — высшего органа судейского сообщества. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Иск к Момотову инициировал генпрокурор Краснов

Антикоррупционный иск к Момотову инициировал генпрокурор России Игорь Краснов, он был подан в суд 23 сентября. В тот же день комитет Совета Федерации поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда РФ. Стоит отметить, что Краснов был единственным кандидатом на эту должность.

Как следует из иска, вопреки запрету на предпринимательскую деятельность для государственных служащих, Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории сразу семи регионов страны: Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей.

Глава Совета судей оказался миллиардером

По данным Генпрокуратуры, Момотов сумел сформировать активы рыночной стоимостью не менее девяти миллиардов рублей. В надзорном ведомстве утверждают, что глава Совета судей объединился с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко, владельцем сети отелей Marton, и вместе они занимались гостиничным бизнесом.

Кроме того, в Генпрокуратуре считают, что Момотов был связан с организаторами преступной группировки (ОПГ) «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым.

[Сообщники] сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов

Из иска Генпрокуратуры к Виктору Момотову

Главу Совета судей обвинили в легализации недвижимости

Как отмечается в иске Генпрокуратуры, за оказываемые услуги Момотов и Марченко в 2010 году получили земельный участок в Ростовской области, на котором позже построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова».

В нарушение антикоррупционных запретов Момотов использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отелей, возводимых в нарушение требований законодательства, вовлекая в эту деятельность органы судебной власти, которые находились в его подчинении Из иска Генпрокуратуры к Виктору Момотову

По данным надзорного ведомства, Марченко «при корыстном содействии Момонова» в судебном порядке легализовал 11 объектов недвижимости в разных городах и областях, расположенных в семи субъектах Российской Федерации. В результате на Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости.

Эти активы использовались для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных. На основе этих активов, считают в Генпрокуратуре, Момотов и Марченко создали сеть бизнес-отелей Marton, включающую 40 комфортабельных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Калининграде, Москве и других городах.

Генпрокуратура заявила о неуплате налогов на полмиллиарда рублей

По данным Генпрокуратуры, Момотов и Марченко (соответчик по иску) уклонились от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. Прокуратура просит обратить в доход государства недвижимость ответчиков: земельные участки и около 80 нежилых зданий.

Момотов считался одним из самых уважаемых судей страны

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» источник в правоохранительных органах, Момотов считается одним из самых уважаемых судей и юристов в России. После ухода из жизни главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева именно Момотов был главным идеологом и движущей силой реформы уголовного законодательства, сторонником его гуманизации.

С подачи Момотова и при его требованиях суды стали чаще применять меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Также он был противником передачи СИЗО Федеральной службе безопасности (ФСБ) России

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

По словам источника, время для подачи иска явно было выбрано неслучайно, с расчетом на максимальный эффект. Обращает на себя внимание то, что по изложенным в деле данным должно быть возбуждено не гражданское, а уголовное дело.

Произошедшее противоречит как юридической, так и корпоративной этике и похоже на демонстративное уничтожение одного из самых уважаемых судей России. Это начало больших перемен в судебной системе страны и подготовка пространства для новых назначений Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

