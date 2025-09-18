Путин выдвинул полпреда в СЗФО Гуцана на пост генерального прокурора России

Президент России Владимир Путин выдвинул на пост генерального прокурора России своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. 23 сентября в Совфеде пройдет предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовка заключения. Консультации планируют провести на 596-м заседании Совфеда 24 сентября, отметил Клишас. Что известно о будущем генпрокуроре России и что означает для правоохранительной системы страны назначение Александра Гуцана, выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Кто такой Александр Гуцан

Александр Гуцан — полпред президента России в СЗФО, действительный государственный советник юстиции I класса (генерал-полковник), действительный государственный советник I класса (генерал-полковник), заслуженный юрист Российской Федерации. Награжден орденами Почета и Дружбы. Имеет благодарности от президента РФ и правительства РФ.

Ветеран органов прокуратуры, прослужил в надзорном ведомстве более 30 лет. Прошел путь от стажера до заместителя генерального прокурора России.

Биография Александра Гуцана

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверская Гатчинского района Ленинградской области, где окончил школу и в 16 лет поступил на Ленинградский электротехнический завод Министерства путей сообщения СССР. Там он получил профессию слесаря-инструментальщика и оттуда же в 1978 году был призван во флот.

После демобилизации в 1981 году по направлению командования Гуцан поступил на подготовительное отделение юридического факультета Ленинградского государственного университета. В 1982 году был зачислен на первый курс и окончил юрфак в 1987 году.

Примечательно, что Гуцан был старостой в группе нынешнего заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, как Александр Бастрыкин, годы спустя ставший председателем СКР, — в группе Владимира Путина

Однокурсниками Гуцана были также Константин Чуйченко (ныне глава Минюста России) и Николай Винниченко (замгенпрокурора России). По распределению Гуцан пришел работать в прокуратуру Ленинграда, где два года служил в отделе по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел, который по сути контролировал работу судей и адвокатов.

Служба в прокуратуре и назначение полпредом

Два года спустя, в 1989 году, Александр Гуцан был назначен помощником прокурора по надзору за следствием в органах государственной безопасности, а в 1992 году в связи с реформой переведен в соответствующий отдел, который в 1995 году возглавил.

В 2000 году, после создания главных управлений Генпрокуратуры по федеральным округам, он стал помощником по особым поручениям Владимира Зубрина, заместителя генпрокурора в СЗФО.

По сути Гуцан продолжил курировать надзор за органами госбезопасности

В 2004 году Зубрина сняли с должности из-за конфликта с полпредом президента Ильей Клебановым и перевели в Москву руководителем следственного департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Следом за ним в январе 2005 года из органов прокуратуры ушел и Гуцан — он перевелся в Москву на должность заместителя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Николая Винниченко.

Замдиректора ФССП Александр Гуцан, 2007 год Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В 2007 году Гуцан вернулся в Генпрокуратуру, став заместителем назначенного в июне 2006 года Юрия Чайки, и служил в надзорном ведомстве до февраля 2018 года. В ноябре того же 2018 года Гуцан стал полномочным представителем президента России в СЗФО, сменив на этом посту Александра Беглова.

Что говорят коллеги о Гуцане

Очередное возвращение Александра Гуцана в прокуратуру, где он прослужил 30 лет, сотрудники (особенно старые) восприняли с большим удовлетворением. «Он всегда был внимателен к коллегам и заступался за них в самых сложных случаях», — говорят работавшие при нем юристы.

Гуцан, по отзывам ветеранов, — представитель старой юридической школы, той самой, которая может достать любого, но строго по закону. Малейшие отклонения от закона он воспринимает резко негативно

По представлению Гуцана в 2016 году было прекращено уголовное дело в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и других топ-менеджеров. Причем в представлении на имя Александра Бастрыкина Гуцан требовал исключить нарушения законности в следствии — как по делу Домодедово, так и по другим делам.

Полпред в СЗФО Александр Гуцан и президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Он один из немногих, кто постоянно и принципиально контролирует соблюдение законности в следственных органах, чем не раз вызывал недовольство председателя СКР.

В отличие от многих других прокурорских руководителей, Гуцан всегда сам разбирался в проблемах и при отсутствии вины бескомпромиссно защищал своих подчиненных, не боясь высказывать свое мнение даже вышестоящим начальникам

бывшая подчиненная Александра Гуцана

Гуцан был и остается осторожным в действиях, никогда не спешит, но от выбранной линии не отступает. В нынешней ситуации в Генпрокуратуре ему будет сложно, но по деловым качествам он соответствует должности генпрокурора и является одним из немногих, кто ее полностью достоин.

Как назначение Гуцана отразится на работе Генпрокуратуры

Со времени службы в ФССП Александр Гуцан известен как последовательный противник коллекторских агентств. Он считает, что взыскание долгов возможно только государственными органами, а государственно-частное партнерство должно быть строго отрегулировано законами, прозрачно и понятно всем россиянам.

Александр Гуцан запомнился также своим особым пристрастием к общению с гражданами. Он часто повторял: «Проблемы не в том, что законы исполняются плохо, а в том, что никто из чиновников не пытается объяснить народу, почему совершает те или иные поступки».

Правоведы считают, что в прокуратуре с его приходом особое внимание будет уделено именно общению с заявителями

Гораздо менее известен его опыт в оперативно-разыскной деятельности. Надзирая за органами государственной безопасности Санкт-Петербурга, он сумел добиться их вовлечения в настоящую борьбу с коррупцией, причем в строгом соответствии с действующим тогда законодательством, более того — сделать эту работу системной.

Лидеры Тамбовской ОПГ Вячеслав Дроков и Владимир Барсуков (Кумарин) в Куйбышевском районном суде Фото: Петр Ковалев / РИА Новости

Именно в период работы Гуцана органы государственной безопасности стали успешно разрабатывать оргпреступные сообщества и коррупционные связи. Многие считают, что первый арест лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) был бы невозможен без Гуцана: он лично курировал разработку «ночного губернатора» Санкт-Петербурга.

При его активном, но малозаметном участии удалось добиться слаженной работы милиции и ФСБ. Сотрудники Генпрокуратуры, которые помнят Гуцана, воодушевлены его возвращением и надеются на возрождение лучших традиций, а также на чистку рядов от тех, кто никак не способен себя проявить.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru