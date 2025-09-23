Киевская ОВА захотела привлечь фонд принца Саудовской Аравии к постройке школы

На Украине Киевская областная военная администрация (ОВА) захотела привлечь к постройке школы в Бориспольском районе гуманитарный фонд принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава органа Николай Калашник.

«Искренне поблагодарил партнеров из Королевства Саудовская Аравия за готовность к сотрудничеству и за искреннюю заинтересованность в восстановлении критически важной инфраструктуры в Киевской области», — написал он.

Чиновник сообщил, что основной темой диалога стало обсуждение завершения строительства средней школы на 600 учащихся в селе Гора. При этом он отметил, что Эр-Рияд подтвердил готовность к реализации совместных гуманитарных и социальных проектов.

