Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:06, 23 сентября 2025Наука и техника

На Западе заявили об отставании американского F-47 от китайских аналогов

MWM: Программа разработки истребителей F-47 отстает от китайских конкурентов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force graphic / Reuters

Программа разработки истребителя шестого поколения F-47, который создают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, отстает от конкурирующих китайских программ. Об этом заявило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин сообщил, что F-47 совершит первый полет в 2028 году, а на вооружение новые машины могут поступить в середине 2030-х.

Как пишет издание, это говорит об отставании от китайских аналогов минимум на четыре года. В декабре 2024 года в небе заметили прототипы китайских истребителей шестого поколения от Shenyang Aircraft Corporation и Chengdu Aircraft Corporation. Это может указывать на начало летных испытаний новых самолетов.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения»
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения»
21 сентября 2020

В публикации напомнили, что в 2022 году генерал ВВС США Марк Келли предупреждал о возросшей эффективности китайского авиастроения. По его словам, у Пекина есть все возможности, чтобы начать серийные поставки истребителей шестого поколения раньше США.

Ранее в сентябре стало известно, что компания Boeing начала производство F-47. Работу над опытным образцом начали через несколько месяцев после объявления о победе компании в конкурсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина все чаще использует в боях роботов. Как они выглядят и к чему это может привести?

    Глава Госдепа не увидел ничего нового в жалобах НАТО на Россию

    Лось пришел на дачу к россиянам и попал на видео

    На Украине рассказали о планах создать космические войска

    Российские подростки запустили ракетницу в лицо сверстнику во время ссоры

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Заколовшая российскую школьницу иностранка избежит тюрьмы

    На Западе заявили об отставании американского F-47 от китайских аналогов

    Эвелина Бледанс отреагировала на свое полуголое фото напротив тюрьмы

    Жители еще одного популярного города Европы захотели избавиться от туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости