WSJ: Нетаньяху может ограничить консульские связи с Францией из-за Палестины

Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит не аннексировать Западный берег в ответ на признание Палестины рядом стран, то он может ограничить консульские связи с Францией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В отсутствие аннексии Израиль может предпринять шаги по дальнейшему сокращению палестинской экономики. Или же, по словам человека, знакомого с ситуацией, он может ограничить консульские связи с Францией, которая является лидером в борьбе за признание палестинского государства», — говорится в материале.

Газета отмечает, что возможная аннексия Западного берега перечеркнет многолетние усилия по нормализации отношений Израиля с арабским миром, а также плохо повлияет на отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия признала Палестину в качестве государства до того, как произошла катастрофа, унесшая жизни не менее 65 тысяч человек.