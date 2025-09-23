Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:35, 23 сентября 2025Мир

Россия прокомментировала признание Палестины

Вершинин: Россия признала Палестину еще до гибели десятков тысяч ее жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия признала Палестину в качестве государства до того, как произошла катастрофа, унесшая жизни не менее 65 тысяч человек. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин на международной конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Россия, наряду с подавляющим большинством стран мира, уже давно признала законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, а также их справедливые стремления к созданию собственного государства.

«Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии, чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев», — отметил Вершинин.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировали планы признать палестинскую государственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова оценила слова о нападении России на Одесскую область через Молдавию

    В России оценили штурм ТЦК на Украине

    Дальнобойщик включил порно за рублем и устроил смертельное ДТП

    Дуа Липа в откровенном боди станцевала перед публикой

    В России захотели расширить список бесплатных прививок

    Россия прокомментировала признание Палестины

    Тревел-блогер описал одну популярную страну Азии фразой «хочется сбежать в первый же день»

    В Молдавии заметили французских военных

    Эрдоган оценил свои отношения с Путиным

    «Роскосмос» пообещал запустить 300 ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости