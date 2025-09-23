Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 23 сентября 2025Забота о себе

Паре с пошатнувшейся после лечения бесплодия сексуальной жизнью дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет паре, у которой сексуальная жизнь пошатнулась после лечения бесплодия. Его рекомендацию опубликовало издание Slate.

По словам обратившейся к коучу женщины, либидо у мужа упало через три года после свадьбы, когда она предложила эксперименты в постели. Мужчина решил, что жену не устраивает интимная жизнь, и стал испытывать проблемы с эрекцией. После пара занялась лечением бесплодия, у них родился сын. Сейчас ребенку уже шесть лет, все это время жена просит мужа заняться своим сексуальным здоровьем и жалуется, что чувствует себя нежеланной, но результата нет.

Я знаю, что он любит меня, и у нас такая жизнь, которая многим бы понравилась. Но в свой 39-й день рождения я сказала ему, что большую часть своих 30-ти лет я соблюдала целибат не по своей воле и не хочу доживать до 40 лет, не приняв окончательного решения. Мы либо останемся вместе, либо разойдемся

Женщина добавила, что муж хочет решить проблему, но утверждает, что не знает как. В ответ коуч отметил, что о проблеме мужу надо напоминать чаще, чем раз в год, и желательно — в кабинете у консультанта по семейным отношениям. «Это может оказаться трудным процессом, и на ваши вопросы могут возникнуть неудобные ответы. То, что вы можете точно определить, когда в вашей сексуальной жизни произошел перелом, несколько необычно — часто при длительных отношениях сексуальное отчуждение — это постепенный процесс», — отметил он.

Юзвяк также посоветовал вспомнить, как начинались отношения с мужем, и постараться воспроизвести сексуальные сценарии из начала брака. «Это может помочь обеспечить вас сексуальным вниманием, которого вы так жаждете, и в то же время сохранить отношения. Он может и не согласиться на это, но попробовать стоит. Это реальный план, а муж не предлагает никаких», — подчеркнул коуч.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой — мужчина не может достичь разрядки. Коуч отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США исключили выход Украины на границы 1991 года

    Эрдоган оценил свои отношения с Путиным

    «Роскосмос» пообещал запустить 300 ракет

    Российский снайпер подстрелил «Бабу-Ягу» и снял это на видео

    Украинцы взяли штурмом ТЦК и выпустили мобилизованных

    Эрдоган высказался о завершении конфликта на Украине

    Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции

    Ручной медведь по кличке Тедди растерзал хозяйку на глазах у соседских детей

    Паре с пошатнувшейся после лечения бесплодия сексуальной жизнью дали совет

    Собянин сообщил об очередном сбитом дроне при подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости