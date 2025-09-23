Подросток тайно пробрался в отсек шасси самолета и улетел в Индию

Подросток из Афганистана незаконно пробрался на борт KAM Air и улетел в Дели

Подросток из Афганистана тайно пробрался в отсек шасси самолета и улетел в Индию. Об этом сообщило издание The Times of India-

По данным источника, 21 сентября 13-летний мальчик незаконно проник на борт авиакомпании KAM Air, готовящийся к вылету из Кабула. Он спрятался в заднем центральном отсеке стойки шасси, провел там весь полет, длящийся 94 минуты, и оказался в Дели.

Службы безопасности местного аэропорта заметили подростка, гуляющего по взлетно-посадочной полосе и задержали его. Мальчик признался, что планировал полететь в Тегеран из-за любопытства, но перепутал лайнеры. В итоге его отправили обратно в столицу Афганистана тем же рейсом.

Ранее стюардессу подбросило до потолка из-за сильной турбулентности на рейсе до Майорки. Также пострадал еще один бортпроводник — он ударился о тележку с едой и напитками.