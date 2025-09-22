Стюардессу подбросило до потолка из-за сильной турбулентности на рейсе до Майорки

The Sun: Стюардессу Ryanair подбросило до потолка самолета из-за турбулентности

Стюардессу Ryanair подбросило до потолка из-за сильной турбулентности на рейсе до испанской Майорки. Об этом пишет газета The Sun.

Уточнялось, что пострадал еще один бортпроводник — он ударился о тележку с едой и напитками. При этом на борту самолета находилось 180 человек. В материале говорится, что многие из них были сильно напуганы, о пострадавших не сообщается.

В момент инцидента самолет заходил на посадку, и экипаж еще не успел занять свои места — сотрудники авиакомпании заканчивали проверку соблюдения пассажирами требований безопасности. По приземлении бортпроводников встретили сотрудники аварийных служб. Их степень травм неизвестна.

Ранее пассажиры пострадали из-за турбулентности при аварийном снижении самолета на 1300 метров. Это произошло всего за 60 секунд.