Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:36, 22 сентября 2025Путешествия

Стюардессу подбросило до потолка из-за сильной турбулентности на рейсе до Майорки

The Sun: Стюардессу Ryanair подбросило до потолка самолета из-за турбулентности
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Стюардессу Ryanair подбросило до потолка из-за сильной турбулентности на рейсе до испанской Майорки. Об этом пишет газета The Sun.

Уточнялось, что пострадал еще один бортпроводник — он ударился о тележку с едой и напитками. При этом на борту самолета находилось 180 человек. В материале говорится, что многие из них были сильно напуганы, о пострадавших не сообщается.

В момент инцидента самолет заходил на посадку, и экипаж еще не успел занять свои места — сотрудники авиакомпании заканчивали проверку соблюдения пассажирами требований безопасности. По приземлении бортпроводников встретили сотрудники аварийных служб. Их степень травм неизвестна.

Ранее пассажиры пострадали из-за турбулентности при аварийном снижении самолета на 1300 метров. Это произошло всего за 60 секунд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Польша пригрозила сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны

    Трамп собрался поговорить о возрождении мощи США

    Захарова поддержала идею показать китайцам самовары

    Некоторым людям разрешили есть ночью

    Каллас обвинила Россию в провокациях

    В МИД прокомментировали запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

    130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала

    Назван срок включения отопления в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости