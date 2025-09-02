Два пассажира пострадали после падения самолета на 1300 метров во время турбулентности

The Mirror: Два пассажира SkyWest пострадали после турбулентности

Два пассажира американской авиакомпании SkyWest пострадали после падения самолета на более чем 1300 метров во время турбулентности. Об этом пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел 28 августа. Борт SkyWest направлялся в американский город Хьюстон (штат Техас), однако пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку в Остине из-за того, что самолет спустя полтора часа после взлета потерял более 1300 метров высоты за 60 секунд.

Уточнялось, что в результате над рядами выпали кислородные маски, а ручная кладь и другие личные вещи пассажиров разбросало по салону. После инцидента двое туристов были госпитализированы с легкими травмами.

