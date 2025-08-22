Путешествия
Крики напуганных пассажиров самолета во время сильной турбулентности попали на видео

Daily Mail: Пассажиры Wizz Air начали кричать во время сильной турбулентности
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Крики напуганных пассажиров самолета авиакомпании Wizz Air во время сильной турбулентности попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Аликанте в Рим утром в четверг, 21 августа, но в итоге аварийно сел в Болонье. На записи видно, как самолет начало трясти, а пассажиры закричали.

Ранее стюардесса российской авиакомпании во время полета получила травму позвоночника из-за губной помады. Она наклонилась, чтобы взять косметику, и ударилась головой о выдвижной стол.

