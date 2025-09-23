Похищенный отцом в младенчестве мужчина впервые воссоединился с братом через 58 лет

58-летний британец нашел брата, с которым его разлучили в младенчестве

Пожилой британец, похищенный отцом в младенчестве, впервые воссоединился с братом. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летний Питер Макдональд нашел родного брата Тревора Шварца спустя 58 лет разлуки. Отец выхватил двухмесячного Макдональда из рук его матери на вокзале города Престон. «Я больше никогда не видел свою мать. Тогда я последний раз был рядом со своим братом, Тревором. Я всегда хотел его найти», — рассказал мужчина на телешоу Long Lost Family.

Шварц, оставшийся тогда с матерью, сообщил, что перед смертью 17 лет назад она завещала ему найти Питера. «Когда моя мама сильно заболела, она начала больше говорить, больше открываться. Эта история была буквально написана у нее на лице. Она всегда говорила, что сожалеет, что не вернулась за ним», — рассказал Шварц.

Эмоциональная встреча братьев, организованная телепрограммой, поразила их. Братья оказались очень похожи. Макдональд отметил, что после того, как услышал, что его брата нашли, испытал неописуемые чувства. «Я никогда в жизни не принимал наркотики, но было ощущение, что я только что принял кучу наркотиков», — рассказал журналистам он.

Ранее в США женщина спустя 80 лет разлуки воссоединилась с братом, о существовании которого не подозревала. Их разлучили в младенчестве. Это произошло после того, как их мать попала в больницу с серьезной послеродовой депрессией, а отец не смог о них заботиться.