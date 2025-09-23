Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 23 сентября 2025Из жизни

Похищенный отцом в младенчестве мужчина впервые воссоединился с братом через 58 лет

58-летний британец нашел брата, с которым его разлучили в младенчестве
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: WK Lai / Shutterstock / Fotodom

Пожилой британец, похищенный отцом в младенчестве, впервые воссоединился с братом. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летний Питер Макдональд нашел родного брата Тревора Шварца спустя 58 лет разлуки. Отец выхватил двухмесячного Макдональда из рук его матери на вокзале города Престон. «Я больше никогда не видел свою мать. Тогда я последний раз был рядом со своим братом, Тревором. Я всегда хотел его найти», — рассказал мужчина на телешоу Long Lost Family.

Шварц, оставшийся тогда с матерью, сообщил, что перед смертью 17 лет назад она завещала ему найти Питера. «Когда моя мама сильно заболела, она начала больше говорить, больше открываться. Эта история была буквально написана у нее на лице. Она всегда говорила, что сожалеет, что не вернулась за ним», — рассказал Шварц.

Эмоциональная встреча братьев, организованная телепрограммой, поразила их. Братья оказались очень похожи. Макдональд отметил, что после того, как услышал, что его брата нашли, испытал неописуемые чувства. «Я никогда в жизни не принимал наркотики, но было ощущение, что я только что принял кучу наркотиков», — рассказал журналистам он.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Ранее в США женщина спустя 80 лет разлуки воссоединилась с братом, о существовании которого не подозревала. Их разлучили в младенчестве. Это произошло после того, как их мать попала в больницу с серьезной послеродовой депрессией, а отец не смог о них заботиться.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    Генсек НАТО сделал заявление об инциденте с истребителями в Эстонии

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости