05:32, 23 сентября 2025Россия

При взрывах в подмосковном городе четыре автомобиля получили повреждения

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В подмосковном Реутове раздалось несколько взрывов. Их услышали местные жители. Как рассказал глава городского округа Филипп Науменко в своем Telegram-канале, было повреждено несколько автомобилей.

«Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. (...) Пострадали четыре автомобиля», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что люди не пострадали, разрушений не зафиксировано. Других подробностей Науменко не привел.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице было сбито несколько беспилотников.

