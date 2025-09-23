Силовые структуры
15:03, 23 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о сдетонировавшем в Москве предмете

В Куркино сдетонировал черный пакет, перемотанный скотчем
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Взрыв в московском районе Куркино произошел в результате сдетонировавшего предмета, завернутого в черный полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, сдетонировавший предмет был массой в 20 граммов. Отмечается, что взрыв произошел в цоколе 23-этажного здания, расположенного на улице Соловьиная Роща. В результате взрыва возгораний, разрушений и пострадавших нет.

Ранее очевидцы сообщали, что на месте работают спасатели, а вся территория оцеплена.

