Раскрыты подробности о сдетонировавшем в Москве предмете

Взрыв в московском районе Куркино произошел в результате сдетонировавшего предмета, завернутого в черный полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным канала, сдетонировавший предмет был массой в 20 граммов. Отмечается, что взрыв произошел в цоколе 23-этажного здания, расположенного на улице Соловьиная Роща. В результате взрыва возгораний, разрушений и пострадавших нет.
Ранее очевидцы сообщали, что на месте работают спасатели, а вся территория оцеплена.