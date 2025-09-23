Экономика
15:33, 23 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за сбор грибов

Юрист Степанова: За сбор грибов на частных землях россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

За сбор грибов на частных землях и в особо охраняемых природных зонах россиянам грозит штраф. О наказании предупредила юрист Ольга Степанова, пишет «Федерал Пресс».

«Существует административная ответственность за сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введен особый противопожарный режим, частные земли», — уточнила эксперт.

Размер штрафа будет зависеть от статуса нарушителя. Так, обычным россиянам придется заплатить от 500 до 1000 рублей, должностным лицам — от 1000 до 2000 рублей, а юридическим лицам — от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предупредил, что россиян могут оштрафовать на сумму до 4000 рублей за сбор грибов. Кроме того, если речь идет о краснокнижных представителях царства, то есть риск уголовной ответственности.

