Россиянам рассказали о штрафах за сбор грибов

Депутат Колунов: Сбор грибов в заповедниках грозит штрафом до 4 тыс. рублей

Сбор редких грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может обернуться штрафом до четырех тысяч рублей. Об этом предупредил депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в связи с продолжающимся грибными сезоном в лесах Москвы и Подмосковья необходимо быть осторожными. Следует четко понимать и знать, где можно собирать гриб, а где нельзя, чтобы потом это не ударило по кошельку.

Для физлиц сбор грибов в таких местах грозит штрафом в размере от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, если проводится сбор краснокнижных грибов, то при доказанности умысла гражданам может грозить ответственность по статье УК РФ 260.1, уточнил Колунов.

Самое суровое наказание по данной статье — это лишение свободы сроком от 6 до 9 лет, при этом на осужденного еще накладывается штраф в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. «Перечень особо ценных грибов устанавливает правительство РФ и регионы», — добавил депутат.

Ранее дачников предупредили о штрафах за срубленные в лесу деревья. Физлицам придется заплатить в случае нарушения от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам — до 20-40 тысяч, юрлицам — до 200-300 тысяч рублей.