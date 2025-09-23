Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 23 сентября 2025Экономика

Россиянин похитил электричество на миллионы рублей

Житель Перми украл электричество более чем на 5,7 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Житель Перми украл электричество в частном секторе на миллионы рублей. Внимание на ситуацию со ссылкой на пресс-службу «Россети Урал» обратило издание Ura.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района. В результате проверки правоохранительных органов было обнаружено незаконное подключение к электросетям в одном из домов: так, домовладение потребляло электроэнергию без счетчика и договора, что повлекло за собой ущерб на сумму более 5,7 миллиона рублей.

«Дом потреблял электроэнергию, минуя счетчик и без заключенного договора на электроснабжение. Общий объем бездоговорного потребления составил почти 600 тысяч киловатт-часов», — рассказали в пресс-службе компании. Специалисты отметили, что подобное нарушение угрожает стабильности энергоснабжения целого района. Материалы по факту хищения передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Специалисты компании начали дополнительную проверку, которая поможет установить возможную причастность других лиц и уточнить размер ущерба.

Ранее стало известно, что жительница Перми украла электроэнергию на 2,2 миллиона рублей. Женщина подключила к коммерческому помещению на первом этаже многоквартирного дома свет, не заключив при этом договор с энергетиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости