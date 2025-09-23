Россиянин похитил электричество на миллионы рублей

Житель Перми украл электричество более чем на 5,7 миллиона рублей

Житель Перми украл электричество в частном секторе на миллионы рублей. Внимание на ситуацию со ссылкой на пресс-службу «Россети Урал» обратило издание Ura.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района. В результате проверки правоохранительных органов было обнаружено незаконное подключение к электросетям в одном из домов: так, домовладение потребляло электроэнергию без счетчика и договора, что повлекло за собой ущерб на сумму более 5,7 миллиона рублей.

«Дом потреблял электроэнергию, минуя счетчик и без заключенного договора на электроснабжение. Общий объем бездоговорного потребления составил почти 600 тысяч киловатт-часов», — рассказали в пресс-службе компании. Специалисты отметили, что подобное нарушение угрожает стабильности энергоснабжения целого района. Материалы по факту хищения передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Специалисты компании начали дополнительную проверку, которая поможет установить возможную причастность других лиц и уточнить размер ущерба.

Ранее стало известно, что жительница Перми украла электроэнергию на 2,2 миллиона рублей. Женщина подключила к коммерческому помещению на первом этаже многоквартирного дома свет, не заключив при этом договор с энергетиками.