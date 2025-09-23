Силовые структуры
13:07, 23 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин насобирал велосипедов на уголовное дело

В Алтайском крае осудят мужчину за хищение велосипедов на 500 тысяч рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Алтайском крае осудят мужчину за хищение велосипедов на 500 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, 45-летний мужчина в трех районах Барнаула занимался кражей велосипедов. Обвиняемый присматривал транспорт на парковках, в подъездах или на улице, после чего перекусывал инструментом противоугонный трос и похищал имущество. Один раз он украл велосипед у владельца, который в этот момент находился в магазине.

Часть украденного он продал в ломбарды или случайным прохожим. Полученными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по камерам наблюдения установили личность мужчины и задержали его. Несколько велосипедов удалось вернуть законным владельцам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин поплатился за проведенную аферу в семье своей девушки.

