Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

Жительница Ленобласти нашла в комнате мертвой дочь, болевшую ОРВИ

Жительница Светогорска Ленинградской области решила проверить состояние дочери, заболевшей острой респираторной инфекцией (ОРВИ), и нашла ее мертвой в комнате. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, семиклассница находилась на домашнем лечении.

Семья 13-летней девочки считалась благополучной и на учетах никогда не состояла. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого стало известно, что жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям.

Пришедшая домой россиянка нашла без чувств девятимесячную дочь, спасти девочку не удалось. Следователи организовали проверку.

Ранее жительницу Казани осудили за падение ее ребенка с высоты.