Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 27 августа 2025Силовые структуры

Россиянку осудили за падение ее ребенка с высоты

Суд в Казани дал 6 месяцев ограничения свободы матери, чья дочь выпала из окна
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom

Суд в Казани огласил приговор в отношении матери, у которой ребенок выпал с восьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Татарстан News.

Женщину признали виновной по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. На это время ей запрещено покидать город, а также менять место жительство или работы без разрешения.

Все произошло в декабре 2024 года. Мать уложила спать свою дочь и ненадолго вышла из квартиры. В это время девочка проснулась, приставила стул к подоконнику и открыла окно. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее у жилого дома на улице Красноказарменная были обнаружены без признаков жизни ребенок и женщина 1988 года рождения. Они выпали из окна 16 этажа. В квартире находился глава семьи в неадекватном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    В России назвали главное препятствие для новых переговоров с Украиной

    В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Германия решила изменить модель службы в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости