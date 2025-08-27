Россиянку осудили за падение ее ребенка с высоты

Суд в Казани дал 6 месяцев ограничения свободы матери, чья дочь выпала из окна

Суд в Казани огласил приговор в отношении матери, у которой ребенок выпал с восьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Татарстан News.

Женщину признали виновной по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. На это время ей запрещено покидать город, а также менять место жительство или работы без разрешения.

Все произошло в декабре 2024 года. Мать уложила спать свою дочь и ненадолго вышла из квартиры. В это время девочка проснулась, приставила стул к подоконнику и открыла окно. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее у жилого дома на улице Красноказарменная были обнаружены без признаков жизни ребенок и женщина 1988 года рождения. Они выпали из окна 16 этажа. В квартире находился глава семьи в неадекватном состоянии.