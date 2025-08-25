Падение с 16 этажа москвички с двухлетним сыном объяснили

Москвич, выбросивший с 16 этажа жену и сына, невменяем и отправлен на лечение

Житель Москвы, причастный к расправе над супругой и двухлетним сыном, признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что 39-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством, из-за которого в момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, объяснили в ведомстве.

Утром 25 августа 2024 года у жилого дома на улице Красноказарменная были обнаружены без признаков жизни ребенок и женщина 1988 года рождения. Они упали из окна 16 этажа. В квартире находился глава семьи в неадекватном состоянии.

В ходе обысков были найдены записки с несвязными фразами и рисунки, а также антидепрессанты.