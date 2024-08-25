В квартире сбросившего с 16-го этажа жену с грудным ребенком россиянина нашли записки

В московской квартире мужчины, сбросившего с 16-го этажа жену, нашли записки

В квартире мужчины, который сбросил с 16-го этажа жену и маленького сына, нашли странные записки и антидепрессанты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собеседник издания рассказал, что в записках были несвязные фразы без какого-либо смысла, а также рисунки. Также правоохранители обнаружили в квартире антидепрессанты.

25 августа житель жилого комплекса «Лефортово парк» на Красноказарменной улице выкинул жену и маленького ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Полиция попыталась войти в квартиру, однако мужчина не стал открывать им дверь. Тогда силовики стали готовиться к штурму квартиры.

По факту трагедии следовали возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. Им оказался 39-летний уроженец Барнаула.