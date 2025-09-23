Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 23 сентября 2025Россия

Россиянка впала в кому после платной операции по уменьшению желудка

Жительница Челябинска впала в кому после платной операции по уменьшению желудка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жительница Челябинска впала в кому после платной операции по уменьшению желудка. Об этом стало известно порталу 74.ru.

Дочь россиянки пояснила, что та решилась на вмешательство по резекции желудка из-за большого веса и сопутствующих проблем со здоровьем — ее мучали давление, одышка, ночное апноэ (остановки дыхания во сне).

Операция стоила 250 тысяч рублей. После проведения процедуры женщина уже не видела 61-летнюю мать в сознании. «В момент перевозки что-то произошло, и она впала в кому. Потом как оказалось, это случилось из-за кислородного голодания, у нее произошла гипоксия», — пояснила жительница.

Дочь потребовала, чтобы больница вернула деньги за операцию, но ей отказали. В свою очередь представители регионального Минздрава заверили, что страховая компания уже начала экспертизу качества оказания помощи пациентке.

Ранее сообщалось, что жительница Костромы спасала сына от наезда кроссовера и впала в кому.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» отреагировала на запрет фильма в Молдавии

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Россиянка призвала «гнать в аулы» мигрантов и поплатилась

    Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

    Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта» за корпоратив

    Семь россиян пострадали в результате атак украинских беспилотников

    ФАС возбудила антимонопольное дело против российского застройщика

    В Европе прокомментировали появление БПЛА над аэропортом Копенгагена

    Эстония призвала разместить на своей территории носители ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости