Россиянка впала в кому после платной операции по уменьшению желудка

Жительница Челябинска впала в кому после платной операции по уменьшению желудка. Об этом стало известно порталу 74.ru.

Дочь россиянки пояснила, что та решилась на вмешательство по резекции желудка из-за большого веса и сопутствующих проблем со здоровьем — ее мучали давление, одышка, ночное апноэ (остановки дыхания во сне).

Операция стоила 250 тысяч рублей. После проведения процедуры женщина уже не видела 61-летнюю мать в сознании. «В момент перевозки что-то произошло, и она впала в кому. Потом как оказалось, это случилось из-за кислородного голодания, у нее произошла гипоксия», — пояснила жительница.

Дочь потребовала, чтобы больница вернула деньги за операцию, но ей отказали. В свою очередь представители регионального Минздрава заверили, что страховая компания уже начала экспертизу качества оказания помощи пациентке.

