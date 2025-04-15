Россиянка укрыла ребенка от столкновения с кроссовером и впала в кому

Жительница Костромы укрыла сына от столкновения с кроссовером и впала в кому

Жительница Костромы укрыла сына от столкновения с кроссовером и впала в кому. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» источник в правоохранительных органах.

По данным издания, автомобилист въехал в мать с ребенком на пешеходном переходе, пытаясь увернуться от грузовика.

Пострадавшую женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, мальчик получил незначительные ранения. Его отправили домой к отцу.

Виновник ДТП утверждает, что двигался на зеленый сигнал светофора.

До этого стало известно, что в Московской области автомобиль сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Россиянку спасти не удалось, мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями.

За рулем машины Fiat, которая наехала на семью, была женщина. Сотрудники региональных правоохранительных органов тогда инициировали проверку.