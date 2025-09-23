Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 23 сентября 2025Бывший СССР

Российский журналист задал вопрос Зеленскому

Зеленский отказался отвечать на вопросы о встрече с Путиным и переговорах с РФ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос о новом раунде переговоров с Россией. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Во время прохода на Генассамблею [ООН] Зеленский не стал отвечать (...), когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине», — пишет агентство.

Помимо этого, как отмечается, Зеленский не ответил на вопрос о перспективах встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде заявила, что Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа» назвал неактуальным проведение выборов в стране. Отмечается, что глава государства также признал необходимость пойти на трудные решения в случае провала на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Названа причина экстренной госпитализации Панкратова-Черного

    Белоруссия заявила о готовности открыть границы с одной страной НАТО

    Российских артистов цирка привезли на стройку в Таиланде и обманули на деньги

    Глава Совета судей России выступил с заявлением после новостей о миллиардах

    Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

    Бывший футболист сборной Германии оценил перспективы Карпина в «Динамо»

    Названа цель обнародования данных о миллиардах главы Совета судей России

    Россияне начали страховать багаж и рейсы в путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости