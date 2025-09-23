Российский журналист задал вопрос Зеленскому

Зеленский отказался отвечать на вопросы о встрече с Путиным и переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос о новом раунде переговоров с Россией. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Во время прохода на Генассамблею [ООН] Зеленский не стал отвечать (...), когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине», — пишет агентство.

Помимо этого, как отмечается, Зеленский не ответил на вопрос о перспективах встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде заявила, что Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа» назвал неактуальным проведение выборов в стране. Отмечается, что глава государства также признал необходимость пойти на трудные решения в случае провала на фронте.