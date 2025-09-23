Сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества обнаружили в консульстве Армении

Ожидающий ареста экс-чиновник Росимущества Авагян сбежал в консульство Армении

Бывший чиновник Росимущества Борис Авагян после побега из суда спрятался от полиции в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По данным издания, Авагян попросил конвоиров выйти покурить и сбежал. В настоящее время он прячется в здании на Большом проспекте Васильевского острова. Отмечается, что силовики не могут зайти в помещение, поскольку это территория другой страны.

Ранее сообщалось, что ожидающий ареста бывший чиновник Росимущества сбежал из Кронштадтского суда. Суд должен был арестовать Авагяна по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Во время заседания он попросил выпустить его из клетки, чтобы покурить. Затем конвой не уследил за ним, и фигурант исчез.