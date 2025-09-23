Силовые структуры
22:03, 23 сентября 2025Силовые структуры

Сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества обнаружили в консульстве Армении

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший чиновник Росимущества Борис Авагян после побега из суда спрятался от полиции в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По данным издания, Авагян попросил конвоиров выйти покурить и сбежал. В настоящее время он прячется в здании на Большом проспекте Васильевского острова. Отмечается, что силовики не могут зайти в помещение, поскольку это территория другой страны.

Ранее сообщалось, что ожидающий ареста бывший чиновник Росимущества сбежал из Кронштадтского суда. Суд должен был арестовать Авагяна по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Во время заседания он попросил выпустить его из клетки, чтобы покурить. Затем конвой не уследил за ним, и фигурант исчез.

