Ожидающий ареста бывший чиновник Росимущества сбежал из суда

В Петербурге из суда сбежал ожидающий ареста экс-чиновник Росимущества Авагян

В Санкт-Петербурге из Кронштадтского суда сбежал 43-летний бывший чиновник Росимущества по Ленинградской области Борис Авагян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, суд должен был арестовать Авагяна по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Во время заседания он попросил выпустить его из клетки, чтобы покурить. Затем конвой не уследил за ним и фигурант исчез. Сейчас его местоположение неизвестно. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что Генпрокурор РФ, кандидат на пост председателя Верховного суда России Игорь Краснов пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах.