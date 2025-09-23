Путешествия
Шесть рейсов отменили в аэропорту европейской страны из-за угрозы БПЛА

NRK: В аэропорту Осло отменили шесть рейсов из-за беспилотников
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Beate Oma Dahle / Ntb / Reuters

Из-за ограничений в работе аэропорта европейской страны были отменены шесть рейсов. Об этом сообщает издание NRK.

Воздушную гавань Осло, Норвегия, закрывали на несколько часов в ночь на 23 сентября. Причиной ограничительных мер стала угроза БПЛА. По этой причине в Флесланд были перенаправлены пять самолетов: четыре рейса авиакомпании Norwegian и один рейс SAS.

По данным источника, один из беспилотников в небе над столицей Норвегии был гражданским дроном, который запустили два жителя Сингапура. Их задержали. Власти страны связывают действия сингапурцев с нарушением правил использования воздушного пространства, им грозит штраф.

Ранее стало известно, что гавани Норвегии и Дании ограничили полеты из-за дронов. Полиция проводит расследование.

