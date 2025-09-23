В Норвегии и Дании аэропорты ограничили полеты из-за дронов

Аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за беспилотников

Аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

«Полиция начала подробное расследование, чтобы определить, что это за дроны», — сообщил журналистам заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен, добавив, что беспилотники исчезли прежде, чем их удалось поймать.

Хансен заявил, что власти Дании и Норвегии будут сотрудничать, чтобы определить, есть ли связь между двумя инцидентами. Изначально был закрыт аэропорт Копенгагена, а затем Осло. Их работа была приостановлена почти на четыре часа.

Из-за ограничений в работе все рейсы были перенаправлены в ближайшие аэропорты.

Ранее полиция Польши обнаружила неопознанный объект, похожий на дрон. Предполагается, что это последний из дронов, проникших на польскую территорию в ночь на 10 сентября.