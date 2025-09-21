Мир
16:26, 21 сентября 2025

Польская полиция обнаружила «похожий на дрон объект»

Полиция Польши обнаружила похожий на дрон неопознанный объект
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Globallookpress.com

Полиция Польши обнаружила неопознанный объект, похожий на дрон. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило управление полиции в польском Ольштыне.

«Его состояние указывает на то, что он пролежал в поле несколько дней. На данный момент мы полагаем, что это последний из дронов, проникших на территорию Польши в ночь на 10 сентября», — прокомментировал находку представитель окружной прокуратуры Ольштына Даниэль Бродовский в эфире телеканала TVN24.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны в небе над Украиной.

