Польская полиция обнаружила «похожий на дрон объект»

Полиция Польши обнаружила похожий на дрон неопознанный объект

Полиция Польши обнаружила неопознанный объект, похожий на дрон. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило управление полиции в польском Ольштыне.

«Его состояние указывает на то, что он пролежал в поле несколько дней. На данный момент мы полагаем, что это последний из дронов, проникших на территорию Польши в ночь на 10 сентября», — прокомментировал находку представитель окружной прокуратуры Ольштына Даниэль Бродовский в эфире телеканала TVN24.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны в небе над Украиной.