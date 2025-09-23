Бывший СССР
12:08, 23 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Способность Украины продолжать боевые действия без помощи Запада оценили

Полковник Матвийчук: Даже сокращение поддержки Запада критично для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина не сможет продолжать боевые действия без помощи Запада, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Даже сокращение поддержки, по его оценке, приведет к необратимым последствиям.

«Если убрать все поставки НАТО и США, через две недели Украина станет государством-банкротом: ни боевых действий, ни выплат зарплат, ни пополнения резервов. Сама страна практически ничего не производит. Даже беспилотники поставляются в виде комплектов, которые затем собирают на территории Украины. Есть только эпизодические ремесленные, цеховые производства», — сказал Матвийчук.

Если Запад не остановит, но заметно сократит объемы поддержки Вооруженных сил Украины, страна, как считает полковник, продержится еще от нескольких месяцев до полугода. Он подчеркнул необходимость поставок для продолжения боевых действий, особенно в части боеприпасов.

«Нужны снаряды, нужны боеприпасы для всего стрелкового оружия, противотанковые системы и особенно — комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Это минимум. Но зенитные ракетные комплексы (ЗРК) США обещали, а так и не поставили. То, что передает Европа, по нашим беспилотникам, ракетам работает очень плохо, неэффективно, — заметил военный. — И, конечно, необходимо финансирование. Потому что людям нужно платить зарплаты».

Ранее сообщалось, что Украина может потерять поддержку ряда союзников в Европе на фоне сокращения помощи США. Высокопоставленный европейский дипломат, имя которого не называлось, подчеркнул, что обмен разведданными с США и новый механизм закупки Украиной американского оружия имеют решающее значение для боеспособности украинских войск.

