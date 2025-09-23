Украине предрекли потерю поддержки в Европе

Reuters: Украина может потерять поддержку ряда союзников в Европе

Украина может потерять поддержку ряда союзников в Европе на фоне сокращения помощи США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощи США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе», — утверждается в публикации.

По данным агентства, поддержка США по-прежнему имеет важное значение для Украины. В беседе с агентством высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что обмен разведданными с США и новый механизм закупки Украиной американского оружия имеют решающее значение для боеспособности украинских войск.

Ранее глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что Германия поддержит Украину в разработке систем, которые позволят наносить удары по объектам на территории России.