Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 23 сентября 2025Мир

Украине предрекли потерю поддержки в Европе

Reuters: Украина может потерять поддержку ряда союзников в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина может потерять поддержку ряда союзников в Европе на фоне сокращения помощи США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощи США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе», — утверждается в публикации.

По данным агентства, поддержка США по-прежнему имеет важное значение для Украины. В беседе с агентством высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что обмен разведданными с США и новый механизм закупки Украиной американского оружия имеют решающее значение для боеспособности украинских войск.

Ранее глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что Германия поддержит Украину в разработке систем, которые позволят наносить удары по объектам на территории России.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» отреагировала на запрет фильма в Молдавии

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Россиянка призвала «гнать в аулы» мигрантов и поплатилась

    Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

    Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта» за корпоратив

    Семь россиян пострадали в результате атак украинских беспилотников

    ФАС возбудила антимонопольное дело против российского застройщика

    В Европе прокомментировали появление БПЛА над аэропортом Копенгагена

    Эстония призвала разместить на своей территории носители ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости