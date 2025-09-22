Мир
Германия раскрыла планы поддержки Украины для ударов по России

Ревекамп: Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Германия поддержит Украину в разработке систем, которые позволят наносить удары по объектам на территории России. Об этом заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп, передает РИА Новости.

«Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле», — сказал политик.

При этом депутат подчеркнул, что Германия не рассматривает участие войск НАТО в текущем конфликте. В то же время он отметил, что после завершения боевых действий Берлин намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности, которые могут включать в себя размещение немецких войск на Украине.

Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что пока рано говорить о том, будут ли отправлены немецкие солдаты на Украину. «Сейчас еще слишком рано давать такие ответы», — сказал политик, отметив, что пока следует наблюдать за ситуацией, ожидая мира между Россией и Украиной.

