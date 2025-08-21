Мир
00:13, 21 августа 2025

В Германии высказались о возможной отправке военных на Украину

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: Рано говорить об отправке военных на Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пока рано говорить о том, будут ли отправлены немецкие солдаты на Украину. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, отвечая в эфире телеканала Sat.1 на вопрос о возможном развертывании военнослужащих Бундесвера в республике.

«Сейчас еще слишком рано давать такие ответы», — заявил политик, отметив, что пока следует наблюдать за ситуацией, ожидая мира между Россией и Украиной. Если же он будет достигнут, то Киеву нужно предоставить гарантии безопасности, одной из которых должна быть сильная украинская армия.

После этого, добавил Клингбайль, будут приниматься дальнейшие решения. При этом он подчеркнул, что пока не может точно сказать, идет ли речь об усилении украинской армии немецкими солдатами или нет.

Ранее немецкое издание Tageszeitung оценило заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля о возможной отправке военных Бундесвера на Украину, отметив, что оно звучит спорно.

