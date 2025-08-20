Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:16, 20 августа 2025Интернет и СМИ

В Германии оценили заявления об отправке немецких войск на Украину

TAZ: Заявление главы МИД ФРГ Вадефуля об отправке войск на Украину звучит спорно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Немецкое издание Tageszeitung (TAZ) оценило заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля о возможной отправке военных бундесвера на Украину, отметив, что оно звучит спорно.

Министр допустил размещение контингента на украинской территории, при этом указав, что это создало бы чрезмерную нагрузку на ФРГ.

«Сомнительно, что бундесвер сможет предоставить личный состав», — отмечает издание. В статье приводится мнение эксперта о том, что у Германии сложилась та же проблема, что и у многих других европейских стран: отсутствие контингентов, которые можно оперативно отправить на Украину.

18 августа в интервью порталу Table.Media Вадефуль напомнил, что ФРГ уже отправила танковую бригаду в Литву. «Совмещать это с размещением войск на Украине, вероятно, было бы для нас слишком серьезной нагрузкой», — отметил министр.

Позднее он уточнил свою позицию по вопросу размещения военнослужащих, отметив, что его слова были интерпретированы неверно. Глава МИД заявил, что не отвергал вероятность отправки контингента на Украину, этот вопрос остается предметом переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Россия призвала расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке

    МУС осудил новые санкции США против него

    В Германии оценили заявления об отправке немецких войск на Украину

    Спасение туристки с Пика Победы посчитали губительным для спасателей

    В США заявили об обсуждении Генштабами НАТО гарантий для Киева

    ISU включил российских фигуристов в заявку на квалификацию на Олимпиаду

    Жителей российских городов предупредили о ливнях и селях

    Украине предрекли потерю почти всей выехавшей из страны молодежи

    Врачи назвали указывающие на пивной алкоголизм признаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости