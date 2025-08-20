В Германии оценили заявления об отправке немецких войск на Украину

TAZ: Заявление главы МИД ФРГ Вадефуля об отправке войск на Украину звучит спорно

Немецкое издание Tageszeitung (TAZ) оценило заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля о возможной отправке военных бундесвера на Украину, отметив, что оно звучит спорно.

Министр допустил размещение контингента на украинской территории, при этом указав, что это создало бы чрезмерную нагрузку на ФРГ.

«Сомнительно, что бундесвер сможет предоставить личный состав», — отмечает издание. В статье приводится мнение эксперта о том, что у Германии сложилась та же проблема, что и у многих других европейских стран: отсутствие контингентов, которые можно оперативно отправить на Украину.

18 августа в интервью порталу Table.Media Вадефуль напомнил, что ФРГ уже отправила танковую бригаду в Литву. «Совмещать это с размещением войск на Украине, вероятно, было бы для нас слишком серьезной нагрузкой», — отметил министр.

Позднее он уточнил свою позицию по вопросу размещения военнослужащих, отметив, что его слова были интерпретированы неверно. Глава МИД заявил, что не отвергал вероятность отправки контингента на Украину, этот вопрос остается предметом переговоров.

