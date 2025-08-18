Мир
13:04, 18 августа 2025Мир

Власти Германии выступили против размещения немецких войск на Украине

Глава МИД Германии Вадефуль выступил против дислокации немецких войск на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против дислокации немецких войск на Украине. С таким заявлением чиновник выступил в интервью порталу Table.Media.

Глава МИД напомнил, что Германия уже разметисла танковую бригаду в Литве. «Совмещать это с размещением войск на Украине, вероятно, было бы для нас слишком серьезной нагрузкой», — сказал Вадефуль.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зявил, что Москва разочарована настырностью лидеров европейских стран в их желании разместить войска на территории Украины.

