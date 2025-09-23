Силовые структуры
11:52, 23 сентября 2025

Таксист помог в поимке киллера в Москве

В Москве осудят мужчину, застрелившего знакомого 20 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве осудят мужчину, расправившегося со знакомым 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По данным следствия, 24 декабря 2004 года мужчина находился на аллее около из домов на улице Барышиха, где в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений не менее четырех раз выстрелили из пистолета в знакомого, после чего скрылся. Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов повторно изучили материалы дела и допросили свидетелей. На допросе один из них рассказал, что в то время работал таксистом и в тот день привез фигуранта по этому адресу.

В результате удалось установить причастность к преступлению жителя столицы. На допросе обвиняемый признал вину в полном объеме. Продолжается работа по закреплению доказательной базы.

Ранее сообщалось, что после слов жены о никчемности российский пенсионер схватился за молоток.

