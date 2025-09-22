Силовые структуры
После слов жены о никчемности российский пенсионер схватился за молоток

В Белгороде осудили пенсионера, забившего жену молотком
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Белгороде осудили пенсионера, расправившегося с женой при помощи молотка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в апреле у 71-летнего мужчины произошел конфликт с его женой. Она заявила мужу, что он никому не нужен и не найдет работу.

Пенсионер оскорбился ее отношением к себе и взял молоток, который хранил под диваном, после чего вернулся к лежащей на диване супруге и нанес ей 23 удара по голове. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Суд приговорил подсудимого к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что находившийся в российской колонии заключенный получил еще один срок.

